Homem é baleado após fazer família refém e esfaquear companheira em Sumaré

Alterado, indiciado ameaçava mulher e filha de 9 anos; caso aconteceu na noite de sábado, no Jardim Nova Terra

Um homem foi baleado por patrulheiros da GCM (Guarda Civil Municipal) após manter a família refém em casa e esfaquear a companheira na noite deste sábado (20), em Sumaré. O caso aconteceu pouco antes de 22h, na Rua Jose Belisario Filho, no Jardim Nova Terra.

Segundo boletim de ocorrência, uma denúncia de violência doméstica e tentativa de feminicídio levou a corporação até o local. Uma testemunha informou aos GCMs que o homem, de 38 anos, estava mantendo a companheira, de 24, e a filha, de 9, presas dentro de casa, ameaçando matá-las com uma faca. Segundo a mesma testemunha, ele alegava traição.

Os guardas tentaram acalmá-lo, porém sem sucesso. Bastante alterado, ele golpeou a mulher, mostrando intenção de matá-la, momento em que foi atingido por armamento não letal, com balas de borracha, mas continuou as agressões e tentativas de esfaqueá-la, até ser atingido por três disparos de armas de fogo, provenientes de dois GCMs.

Os guardas acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A mulher foi socorrida até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sumaré com ferimentos no braço direito.

Já o indiciado foi encaminhado ao Hospital Estadual de Sumaré e depois iria para a cadeia local, preso em flagrante pelo crime de feminicídio tentado, na modalidade violência doméstica.

As armas utilizadas pelos GCMs foram apreendidas para perícia, bem como a faca utilizada pelo indiciado e uma adaga que estava no local do crime, que também foi periciado.