Homem denuncia ex por cárcere privado e ameaças em Sumaré

Um homem de 42 anos registrou um boletim de ocorrência na noite desta sexta-feira (30) contra a ex-companheira, de 29 anos. De acordo com ele, a mulher não aceita o término do relacionamento e, por várias vezes, invadiu o condomínio onde ele mora, no Parque João de Vasconcelos, em Sumaré, para tentar reatar o namoro.

Segundo o registro policial, o homem já havia denunciado a ex-companheira por cárcere privado em 23 de setembro. Ele ficou por cerca de um mês trancado pela mulher, na residência dela. No dia 22, ele conseguiu escapar da casa e, desde então, estaria sofrendo perseguições e ameaças.

Ainda de acordo com o homem, a mulher entra escondida no condomínio dele, vai até sua casa e fica batendo na porta. Ele disse ainda que quando ele está em casa e informa à portaria que não deseja receber a ex, ela se altera e precisa ser retirada pelo porteiro ou até mesmo pela Polícia Militar.

De acordo com uma testemunha, a mulher entra no condomínio quando a portaria é liberada para algum morador e aproveita a passagem livre, ou então fica conversando com funcionários, na tentativa de perceber um descuido e entrar no local.