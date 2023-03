Homem com passagem policial é preso mais uma vez por tráfico em Sumaré

Polícia apreendeu na casa do suspeito 14 tijolos de maconha, seis porções de cocaína e 10 compridos de ecstasy

Droga foi apreendida por policiais do 1º Baep - Foto: Divulgação - PM

Um homem de 30 anos, com passagem policial por tráfico e roubo, foi preso mais uma vez, nesta quarta-feira (22), em Sumaré, com 14 tijolos de maconha, além de porções de cocaína e ecstasy.

De acordo com informações do 1° BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os agentes foram informados de que um homem armazenava drogas em sua casa, no bairro Cidade Nova, em Sumaré.

Com essas informações os militares foram até o endereço e em frente a residência, na Rua Ramiro Viana, viram o suspeito.

Informado sobre o teor da denúncia, ele confessou o crime. Em buscas no imóvel apontado, os policiais encontraram 14 tijolos e meio de maconha, pesando 9,9 kg, cinco porções do mesmo entorpecente, seis porções de cocaína e 10 compridos de ecstasy, além de balança de precisão e outros acessórios para embalo das drogas.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi preso mais uma vez por tráfico de drogas.