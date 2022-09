Homem atropela ex-companheira e o namorado dela e acaba preso em Sumaré

Um homem de 43 anos atropelou a ex-companheira, de 40, e o atual namorado dela, também de 43, enquanto os dois trafegavam em uma moto, na noite de sexta-feira (16), na Rua Antonio Consulino, no Jardim Maria Antonia, em Sumaré.

Após derrubar os dois do veículo, o suspeito ainda tentou agredir a mulher. O namorado tentou protegê-la e foi atingido com vários golpes de facão.

De acordo com informações da Guarda Municipal de Sumaré, que atendeu ao caso, o casal estava em uma moto, quando foi atropelado pelo ex-companheiro, que dirigia um Chevrolet Classic, que inclusive pertence à mulher agredida.

Ao derrubar o casal, o suspeito pegou um facão para golpear a vítima, mas o namorado entrou na frente e foi atingido várias vezes.

Os patrulheiros foram até à casa do suspeito, mas foram comunicados de que ele não estaria no local. No entanto, após os guardas voltarem à residência, momentos depois, viram o homem saindo com o carro do irmão.

Ele se identificou aos agentes com um nome falso, mas, após ser confrontado, disse o nome verdadeiro e justificou a agressão com a alegação de que o namorado da ex era “desaforado”.

Ele foi encaminhado à delegacia de plantão, onde recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio.