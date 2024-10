Henrique do Paraíso reúne Tarcísio e Michelle Bolsonaro em ato de campanha em Sumaré

Além das presenças no evento, o candidato ainda recebeu uma chamada de vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro

André da Farmácia, Henrique do Paraíso e Tarcísio de Freitas - Foto: Divulgação

O candidato a prefeito de Sumaré pelo Republicanos, Henrique do Paraíso, recebeu o governador Tarcísio de Freitas, do mesmo partido, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, durante evento de campanha na manhã desta quarta-feira (23), no Clube Recreativo, em Sumaré.

Também compareceram o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), deputado André do Prado (PL); a senadora Damaris Alves (Republicanos); e o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PL); além lideranças políticas e autoridades locais.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Henrique, que disputa a vaga para o chefe do Executivo em chapa com o candidato a vice André da Farmácia (MDB), recebeu no evento uma chamada de vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que fez uma saudação ao público.

Henrique do Paraíso, Tarcísio de Freitas e André da Farmácia durante o evento – Foto: Divulgação

Durante o seu discurso, Henrique disse que, se eleito, pretende contar com gestores técnicos e sumareenses, enfatizou que quer acabar com o “cabide de emprego” na prefeitura e lembrou ainda que a proximidade com o governador que pode auxiliá-lo na busca por recursos para a cidade.

O candidato afirmou ainda que pretende fazer um governo de direita, com quebra de paradigmas.

Além disso, destacou que não vai aceitar novas ocupações para habitação, mas nas ocupações já consolidadas na cidade, pretende levar a infraestrutura.

Michelle Bolsonaro também compareceu ao evento nesta quarta – Foto: Divulgação

Henrique quer fazer ainda uma parceria público-privada para a implantação de um hospital municipal em Sumaré. “Já temos o prédio pronto, vamos usar o antigo que era do Hospital Madre Theodora. São mais de 20 mil metros já construídos”, explicou.

O governador Tarcísio de Freitas, inclusive, prometeu o apoio do Estado para equipar o hospital. “Henrique terá a porta escancarada em São Paulo e poderemos fazer muitas ações em conjunto”, revelou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Michelle Bolsonaro, em sua breve explanação, destacou o crescimento das mulheres na política e a conquista de várias prefeituras do partido no Estado. “Deus levantou homens como Henrique e André para governar com justiça e sabedoria, e é por isso que estamos aqui, para construir um futuro melhor para as próximas gerações”, afirmou.

Por fim, o candidato a vice André da Farmácia comentou que deseja fazer um governo focado em princípios sólidos, bem como na melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O segundo turno das eleições em Sumaré, cuja votação será neste domingo (27), tem, além de Henrique, o candidato Willian Souza (PT). Na RPT (Região do Polo Têxtil), o município é o único com número suficiente de eleitores para que haja votação em dois turnos.