Henrique do Paraíso e Willian Souza disputam inédito segundo turno em Sumaré

Briga pela prefeitura ficou entre os representantes do Republicanos e do PT

Pela primeira vez na história política de Sumaré, haverá um segundo turno para a escolha do próximo prefeito. A cidade, agora com mais de 200 mil eleitores, realizará uma disputa inédita entre os candidatos Henrique do Paraíso (Republicanos) e Willian Souza (PT).

A cidade, que em 2020 contava com 189.410 eleitores, registrou um aumento significativo, alcançando 203.238 eleitores aptos para votar. Essa mudança foi um fator crucial para a realização do segundo turno.

A Constituição Federal prevê essa possibilidade quando o número de eleitores ultrapassa 200 mil. A confirmação do segundo turno foi possível devido à ausência de um candidato que conseguisse alcançar a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno.

O vice-prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Henrique, de 39 anos, que é vice-prefeito de Sumaré e também já foi vereador, desponta como o favorito nas intenções de voto. Para ser eleito, ele deverá superar Willian, de 37 anos, que atualmente ocupa uma cadeira na Câmara Municipal.

A trajetória política de Henrique começou cedo, aos 18 anos, quando ele assumiu a Diretoria de Cultura e Turismo de Sumaré. O político eleito o vereador mais jovem de Sumaré aos 23 anos, para a legislatura de 2013 a 2016.

Aos 27 anos, Henrique foi eleito vice-prefeito de Sumaré. Aos 35 anos, ele fez história ao assumir como deputado federal, após receber 54.113 votos e ser eleito como suplente. Foi a primeira pessoa da cidade a conseguir esse feito.

O candidato Willian Souza (PT) votou acompanhado da família – Foto: Leonardo Fonseca/Divulgação

Willian por sua vez, se envolveu em 2013 nas manifestações conhecidas como “Jornadas de Junho”, além de se engajar na luta pela moradia das famílias da antiga ocupação – e agora bairro – Vila Soma.

No segundo semestre de 2016, Willian candidatou-se a vereador em Sumaré e foi eleito com 3.438 votos. Em 2019, ele foi escolhido como presidente da Câmara Municipal, e na eleição municipal de 2020, destacou-se ao ser eleito com a maior quantidade de votos – foram 4.477.

No início da legislatura de 2021, Willian foi reeleito para a presidência da Câmara, função que ocupou até 2022. Ele possui relação próxima com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).