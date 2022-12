Guarda prende suspeito de matar motoboy de Sumaré a tiros em julho

Suspeito foi preso em flagrante e conduziram até à 2ª Delegacia Seccional de Policial. - Foto: Divulgação - Guarda Municipal de Campinas

Guardas municipais de Campinas prenderam, no último sábado, um jovem de 19 anos suspeito de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) do motoboy Diúlio Tezza, de 27 anos, morador de Sumaré.

O crime ocorreu em julho, em Campinas, no momento em que a vítima chegava na casa de um cliente. Ele foi rendido por dois assaltantes e baleado na cabeça. A dupla fugiu levando a motocicleta.

No último sábado, guardas municipais receberam uma denúncia anônima de que um rapaz procurado pela Justiça pelo crime de latrocínio estaria em frente a um salão de cabeleireiro, na Rua Adolpho Bloch, no Parque Floresta, em Campinas.

No endereço, os patrulheiros identificaram um jovem com as mesmas características passadas pelo denunciante. O suspeito, percebendo que os guardas haviam descoberto a identidade dele, tentou fugir, mas foi capturado. Ele acabou confessando o crime.

Os guardas o prenderam em flagrante e o conduziram até à 2ª Delegacia Seccional de Policial. Ele também responde por porte ilegal de arma de fogo. O outro suspeito pelo crime foi localizado em agosto.

Diúlio Tezza deixou uma filha de 4 anos e receberia R$ 10 pela entrega de comida que faria no momento em que foi baleado. Ele trabalhava no DAE (Departamento de Água e Esgoto de Sumaré) e no período da noite fazia entregas para complementar a renda.