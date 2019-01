Guarda Municipal inicia ‘Operação Chorume’

A Guarda Municipal de Sumaré realizou na manhã desta quinta-feira (10) a primeira “Operação Chorume” do ano. A ação ocorreu na Avenida Vereador Antônio Pereira Camargo Neto, no Jardim Dall’Orto. Foram vistoriados 21 caminhões de lixo e dois receberam multa por derramar chorume nas vias da cidade.

As operações têm o objetivo de fiscalizar e evitar este tipo de infração ambiental, que também traz riscos à saúde dos moradores e de acidentes de trânsito. Em 2018, mais de 330 caminhões foram vistoriados e 27 multados. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“Realizamos a operação periodicamente em pontos estratégicos da cidade. Muitos veículos são oriundos de outros municípios e utilizam as vias de Sumaré como rota para descartar os resíduos no aterro em Paulínia. Visamos conscientizar os motoristas e as empresas para que regularizem os veículos e cumpram a legislação. O chorume nas ruas, além de causar o mau cheiro e poluir o meio ambiente, atrai insetos e outros animais transmissores de doenças, tornando-se uma questão de saúde pública”, afirmou o prefeito Luiz Dalben.

As operações são realizadas com base na Lei Municipal nº 5.793 de 2015. De acordo com o inciso 12 do artigo 29, “transportar lixo, resíduo ou produto perigoso derramando na via pública” é infração ambiental, com multa de R$ 3.336,96. Além disso, o derramamento de carga nas vias também é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Os moradores podem auxiliar a Prefeitura na fiscalização, denunciando irregularidades na Guarda. O telefone é 3873-2656.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.