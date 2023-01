Guarda Municipal apreende R$ 9,8 mil em notas falsas em Sumaré

Dois homens e três mulheres foram flagrados com 49 cédulas de R$ 200 aparentemente falsas, durante uma abordagem da GCM (Guarda Civil Municipal), às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), na região de Nova Veneza, em Sumaré, na tarde desta sexta-feira (13).

Eles chegaram a ser levados ao 3º Distrito Policial, onde prestaram depoimento e foram liberados em seguida. O caso será apurado pela Polícia Federal.

Notas foram apreendidas pela Guarda Civil Municipal de Sumaré – Foto: Guarda Civil Municipal / Divulgação

O comandante da corporação, Eduardo Ramalho, relata que os guardas realizavam patrulhamento de rotina, quando decidiram abordaram cinco ocupantes de um Jeep Renegade. “Nós já sabíamos que ocupantes de um veículo semelhante estariam aplicando golpes no comércio com dinheiro falso”, afirma.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O motorista do Renegade assumiu sozinho a responsabilidade sobre as notas falsas. “Os suspeitos moram em Capão Redondo. Somente o condutor do veículo confessou que tinha conseguido as cédulas pela internet, mas não relatou detalhes sobre os demais envolvidos no esquema”.

O comandante disse ainda que uma das cédulas foi usada para comprar bebidas em uma adega da cidade.

Após a abordagem, todos foram conduzidos ao distrito policial, mas acabaram liberados em seguida. As cédulas foram apreendidas e serão periciadas.