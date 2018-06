Guarda de Sumaré implanta Ronda Ostensiva Municipal

Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

A Guarda Municipal de Sumaré implantou, na última semana, um novo grupamento: a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal). A unidade intensiva é a união das equipes GOT (Grupo de Operações Táticas) e do GOC (Grupo de Operações com Cães) que, juntos, lidam com ocorrências de maior grau de segurança.

A ROMU será composta por 18 guardas municipais, sendo duas femininas, e realizará patrulhamento com equipamentos mais avançados e em maior número de guardas dentro da viatura – são três GCMs em cada e sempre haverá um cão em trabalho.

Ainda na semana passada, o grupamento recebeu quatro novas viaturas e os guardas passaram por treinamento ministrado pelo BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), da Polícia Militar, em Paulínia. O treinamento teórico e prático abordou a limpeza e conservação da viatura, cuidado com os itens de segurança, além de direção defensiva e condução do veículo em situações de emergência.