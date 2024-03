Governo Lula anuncia implantação de Instituto Federal em Sumaré

Outras 99 unidades serão criadas no País, com investimento total de R$ 2,5 bilhões

Anúncio foi feito no Palácio do Planalto, nesta terça-feira - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira que vai instalar um campus do Instituto Federal em Sumaré. O anúncio ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, e também inclui outros 99 campi que serão criados no País.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao todo, a União vai investir R$ 2,5 bilhões nas obras, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Haverá, ainda, R$ 1,4 bilhão para consolidação das unidades já existentes, com a construção de refeitórios, ginásios, bibliotecas, salas de aula e aquisição de equipamentos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Segundo o governo, o objetivo da expansão da rede é aumentar oferta de vagas na educação profissional e tecnológica e criar oportunidades para jovens e adultos, especialmente os mais vulneráveis.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

“A construção de novos campi nos municípios impacta o setor da construção civil, além de gerar emprego e renda. As novas escolas, quando estiverem em funcionamento, levarão desenvolvimento local e regional”, pontua.