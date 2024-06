Governador não declara apoio para a Prefeitura de Sumaré

Tarcísio disse que só vai acompanhar; ele é do mesmo partido do Henrique do Paraíso, que é pré-candidato

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não declarou publicamente seu apoio a qualquer candidato à Prefeitura de Sumaré para as eleições deste ano, durante a inauguração do novo prédio da Etec/Fatec, nesta terça-feira. A unidade fica no Jardim Luiz Cia, na região de Nova Veneza.

Governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante inauguração nesta terça-feira – Foto: Cristiani Azanha/Liberal

Mesmo sendo do mesmo partido do vice-prefeito Henrique do Paraíso, que é pré-candidato, Tarcísio adiantou que, neste momento, continuará atuando junto com o atual chefe do Executivo, Luiz Dalben (PSD), que já cumpriu dois mandatos, e somente após a transmissão do cargo, no próximo ano, passará a tratar com o novo gestor do município.

Durante a solenidade, também estava presente o ex-chefe de gabinete e tio do atual prefeito, Éder Dalben, que concorrerá a vaga nas eleições municipais deste ano. Éder já tem o apoio do sobrinho e também do cunhado, o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania).

“Quando se tem aliados em todos os campos, não temos condições de escolher um lado. Não temos condições de fazer escolhas entre nossa base de apoio. Não há como se envolver, a gente vai acompanhando apenas. Entendo que esse não é o papel de um governador. Vamos trabalhar com os novos prefeitos independente dos partidos. É o que temos feito hoje”, disse Tarcísio.

Inauguração

Na solenidade, Dirceu destacou sua atuação como deputado para a retomada da construção da Etec junto ao governo estadual. O investimento foi de R$ 11,2 milhões, em um terreno de 10,4 mil metros quadrados doado pela prefeitura, na Rua Rafael Rossi, 197.

“Este é mais um sonho realizado. É uma alegria muito grande ver o novo prédio da Etec/Fatec recebendo os alunos, um espaço amplo, moderno e acolhedor, trazendo esperança e oportunidades para os nossos jovens” destacou o parlamentar.

Já para o prefeito, a unidade abrirá oportunidades para os jovens, pois ampliará os cursos técnicos e gratuitos à população.

A unidade de ensino conta com 14 salas de aula, nove laboratórios, sala de Integração Criativa com Espaço Maker, com impressoras 3D, scanners 3D, mesas de corte a laser, notebooks, televisores de 65 polegadas, lousas e mobiliário.

A previsão é de que novos cursos profissionalizantes sejam implantados ao longo dos próximos semestres.