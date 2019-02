Gestantes de alto risco têm acompanhamento nutricional

A BEM (Base de Excelência da Mulher) conta agora com uma nova especialidade para reforçar o atendimento exclusivo das mulheres, o atendimento de nutricionistas, voltado para o acompanhamento de gestantes de alto risco. São consultas quinzenais e em grupos, mas caso a paciente apresente necessidade, a consulta é realizada de forma individual.

Até momento, já são 14 pacientes atendidas, encaminhadas para assistência por obstetras da Base, que serão acompanhadas ao longo da gravidez. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“Nos preocupamos em oferecer um atendimento completo para atender as necessidades das nossas mulheres. Agora temos profissionais capacitados para identificar irregularidades na alimentação, deficiências nutricionais e oferecer uma dieta nutritiva e balanceada, de acordo com cada paciente, por exemplo, se o feto precisa ganhar peso, se há alguma doença oriunda da má alimentação”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben.

A Base da Mulher oferece atendimento ginecológico, ambulatório de mama e obstetrícia de média e alta complexidade, encaminhamentos para exames, como mamografia, e também assistência psicossocial.

O atendimento é efetuado via agendamento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, que realizam a triagem e encaminhamento para o local. Idealizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em conjunto a Secretaria de Saúde e com a São Leopoldo, o local foi projetado ao lado do Ambulatório de Especialidades e tem como objetivo a prevenção dos males que acometem a saúde feminina.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.