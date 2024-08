Gestante é colocada à força dentro de carro e estuprada em Sumaré; criminoso foi preso

Caso foi registrado no plantão policial de Sumaré - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Uma mulher, grávida de sete meses, foi estuprada dentro de um carro no Jardim Maria Antônia, em Sumaré, na manhã deste domingo (4). Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela Rua Rua Manoel Rodrigues Quadros quando foi agarrada pelo criminoso e colocada à força dentro de um GM Ônix branco. O criminoso, de 34 anos, foi identificado e preso.

De acordo com informações da 2ª Companhia do 48° BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), a jovem, de 20 anos, caminhava pela rua quando, por volta de 6h45, foi agarrada pelo criminoso, que tampou sua boca com a mão, a colocou dentro do veículo e a violentou. Após o crime, que chegou a ser flagrado por câmeras de segurança, a vítima conseguiu anotar parte da placa do carro e acionou a PM (Polícia Militar).

Com o apoio do monitoramento da GCM (Guarda Civil Municipal), os policiais conseguiram identificar que o carro utilizado pelo estuprador era alugado e, com com os dados da empresa, conseguiram rastrear o veículo e chegar a um endereço no Parque Regina, também em Sumaré.

No local, os policiais encontraram o veículo estacionado na rua e trancado. Os militares então começaram as buscas pelo criminoso e o encontraram em uma residência próxima de onde o veículo estava.

O agressor foi reconhecido pela vítima e levado ao plantão policial de Sumaré, onde foi autuado em flagrante por estupro. A vítima recebeu atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Matão e, em seguida, foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para exames.