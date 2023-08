GCM descobre depósito de mercadorias obtidas por meio de estelionato

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Sumaré descobriu uma casa, no Jardim Santa Rosa, na região do Matão, que era usada como depósito de mercadorias obtidas por meio de estelionato, na noite de sexta-feira (11). Os supostos golpistas não foram localizados. O caso está sendo apurado pelos policiais civis do 4º Distrito Policial.

De acordo com a corporação, os entregadores foram avisados sobre uma entrega de materiais de ferro. No entanto, quando chegaram no endereço que constava na nota fiscal, o motorista foi informado de que deveria entregar a carga em outro local.

Desconfiado de que poderia ser um golpe, o motorista entrou em contato com o responsável pela carga e avisou à GCM.

Os guardas estiveram no endereço apontado pelo motorista, mas ninguém foi localizado. Uma testemunha informou apenas que na residência fica um casal que recebe as entregas de mercadorias, que chegavam quase todos os dias, supostamente por compra com documentos falsos.

O boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial, mas por enquanto nenhum suspeito foi identificado.