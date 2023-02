GCM de Sumaré encontra menores em estado de abandono no Nova Veneza

Um adolescente de 12 anos e duas crianças de 6 e 8 anos foram encontradas pela GCM (Guarda Civil Municipal), em estado de abandono, dentro de um apartamento, no Nova Veneza, em Sumaré, na noite desta quarta-feira (8). A mãe dos menores não estava no imóvel no momento da abordagem e não foi encontrada até o momento para prestar depoimento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 19h, os guardas foram chamados para comparecerem ao imóvel. No local, encontraram os menores em estado de abandono. O apartamento estava sujo, com restos de alimentos pelo chão e baratas pelas paredes. Além disso, havia fezes no vaso sanitário. A geladeira também estava vazia.

Em contato com os vizinhos, os moradores relataram que o adolescente e as crianças estavam sozinhos há dois dias e que eles estavam sendo alimentados pelos moradores por meio de uma janela do imóvel.

Segundo apurou o LIBERAL, esta não é a primeira vez que a mãe, de 32 anos, deixa os filhos sozinhos no apartamento.



















– Foto: Divulgação – GCM

O caso então foi apresentado no Plantão Policial de Sumaré e a delegada responsável pelo caso, Nathália Alves Cabral, providenciou que os menores tomassem banho, colocassem roupas novas e se alimentassem. Depois, o conselho tutelar foi acionado e as vítimas de abandono foram levadas a um abrigo.

Um boletim de ocorrência de abandono de incapaz foi registrado no plantão policial e o caso será investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) do município. Até a publicação desta reportagem, a mãe dos menores não tinha sido encontrada para prestar depoimento.