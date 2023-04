GCM de Sumaré anuncia nove viaturas para reforço das rondas escolares

A GCM (Guarda Civil Municipal) deve receber nove viaturas que serão direcionadas ao reforço das rondas escolares. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo prefeito Luiz Dalben (Cidadania).

De acordo com a prefeitura, seis novos veículos já estão integrados à frota da corporação e outros três estão em preparação.

Deputado Dirceu Dalben e o filho e prefeito de Sumaré, Luiz Dalben – Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

“Vamos reforçar o patrulhamento nas escolas de Sumaré e, claro, também combater a criminalidade. Segurança é uma prioridade aqui em Sumaré e por isso estamos equipando a Guarda Municipal para conseguir fazer a ronda escolar e também a segurança de nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Dalben informou ainda que vai propor ao Governo do Estado a implantação de câmeras de segurança em todas as escolas estaduais da cidade. O deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) vai intermediar o diálogo junto ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A aquisição de novas tecnologias, equipamentos modernos e novas viaturas são essenciais para garantir maior segurança à população, principalmente nas escolas, para as nossas crianças e adolescentes, diante de tantos atos de violência que temos visto, com muita tristeza e consternação. Novamente, coloco nosso mandato à disposição para continuar contribuindo com o desenvolvimento de Sumaré na segurança, educação, saúde e todas as demais áreas”, cita o deputado.

Para o secretário de Segurança Pública de Sumaré, Eduardo Ramalho, os novos veículos são importantes para a segurança. “São veículos que vão nos ajudar muito para ampliar as rondas nas escolas e reforçar o combate ao crime”, explica o secretário.

Segundo Ramalho, os modelos das viaturas são: três GM Spin, um Pegeout Allure e um Renout Oroch, os quais já estão à disposição da guarda. Outros três carros do modelo Renault Duster estão em fase de preparação.