Fundo Social de Sumaré lança segunda edição de concurso culinário

Em celebração aos 153 anos de Sumaré, o Fundo Social de Solidariedade lança nesta quinta-feira (1°) a segunda edição do concurso culinário “MasterChef da Melhor Idade”, voltado para os participantes dos grupos descentralizados do município, com a elaboração de um prato com um ingrediente típico da cidade.

Os participantes devem enviar a receita e uma foto segurando o prato pronto ao WhatsApp do grupo de Melhor Idade que integram. A receita precisa conter, obrigatoriamente, pelo menos um ingrediente cultivado historicamente em Sumaré, como café, milho, tomate, mandioca, entre outros, e o nome do prato deve fazer alusão à cidade. A foto e a receita podem ser enviadas até o dia 20 de julho.

A premiação será um avental “MasterChef da Melhor Idade” e porta-retrato para as três melhores receitas. Dentre os critérios estão a apresentação e a criatividade do prato.

A seleção será entre os participantes dos 14 grupos de interação remotos, com a escolha de um prato por grupo. Após classificação, a votação acontecerá entre os vencedores de cada grupo do concurso, divulgada dia 27 de julho. Também será elaborado um livro virtual com todas as receitas enviadas.

O concurso será realizado em formato virtual por conta da pandemia, preservando a saúde dos organizadores e participantes. O objetivo da apresentação virtual de receitas em homenagem a Sumaré é incentivar a autoestima e os dons da Melhor Idade sumareense, além de valorizar produtos cultivados historicamente no município.

“Essa ação faz parte das nossas atividades de celebração dos 153 anos de Sumaré, que trabalha a auto-estima e promove o envelhecimento saudável, ativo e com muito carinho. Convidamos nossos participantes dos grupos da Melhor Idade para usar toda a criatividade e preparar deliciosas refeições”, explicou a presidente do Fundo Social, Mara Dalben, em nota divulgada à imprensa.

“Mesmo em meio a este período difícil, não podíamos deixar de oferecer atividades em celebração ao aniversário da cidade que contribuam com a qualidade de vida e bem-estar físico e psicológico de nossos moradores. Preparamos com muito carinho diversas atividades, todas online, para que os munícipes possam participar dos eventos durante esse mês especial para Sumaré de forma segura, evitando aglomerações, priorizando e protegendo a saúde da nossa população”, disse o prefeito Luiz Dalben, ainda em nota.

Segundo a prefeitura, desde 2017 foi ampliado em 333% o atendimento nos grupos da Melhor Idade, alcançando mais de 1.200 idosos. Por meio dos 14 grupos descentralizados, ocorrem ações de integração, orientação, saúde, bem-estar e atividades físicas. Além disso, festas, confraternizações e bailes temáticos ocorrem o ano todo.

Desde 2020, quado houve o início da pandemia, as atividades presenciais foram suspensas, porém, são disponibilizadas videoaulas para que todos os integrantes mantenham-se ativos durante o período de isolamento social. São aulas de alongamento, danças, capoeira, oficinas de artesanatos, orientação com assistente social, além de diversos outros temas abordados pelos professores e instrutores.