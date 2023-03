Fundada em Sumaré, IC Transportes é comprada por mais de meio bilhão de reais

Caminhão bitrem parte da frota da IC Transportes - Foto: Divulgação

A sumareense IC Transportes, uma das principais empresas de transporte rodoviário de granéis e fertilizantes, foi adquirida pela JSL, gigante da logística brasileira, por R$ 587 milhões. A negociação foi divulgada nesta sexta-feira (3) pela compradora.

De origem familiar, a IC foi fundada em 1982 e tem no nome a abreviação do precursor Ivan Camargo. A matriz da empresa fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Nova Veneza.

Atualmente, ela emprega 1,7 mil colaboradores diretos e conta com uma frota de 2,4 mil veículos. Os serviços se espalham por 15 estados brasileiros, além de Argentina, Uruguai e Paraguai. De acordo com a JSL, a IC continuará sob gestão independente, do filho do fundador, Ivan Luis Camargo.

Em 2022, a IC teve uma receita líquida de R$ 1,4 bilhão, um crescimento de 51% em relação a 2021, em dados ainda não auditados, segundo divulgado em fato relevante da JSL ao mercado. A empresa de Sumaré tem na carteira clientes como Raízen, Air Liquide, Cargill e Braskem.

Para a gigante do setor logístico, a “transação reforça a presença e consolida a posição da JSL em transporte de gases, combustíveis, químicos e no agronegócio, incluindo sua cadeia de suprimentos, resultando na ampliação da diversificação de setores e geografias e impulsiona o transporte rodoviário de granéis e cargas de alta complexidade, oferecendo serviços no Brasil e outros países da América do Sul”.

Em termos contratuais, a JSL adquiriu a Unitum Participações, holding que detém 100% da IC Transportes, da Artus Administradora, de gestão de imóveis, e da Fortixs Veículos, braço da transportadora de venda de caminhões usados. A negociação ainda deve passar por análise do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Ajuda na crise da Covid-19 em Manaus

Em janeiro de 2021, a IC Transportes foi protagonista e solução para um dos piores momentos da crise da Covid-19: a falta de oxigênio que levou ao colapso nas unidades de saúde em Manaus, no Amazonas, provocando diversas mortes.

Conforme o LIBERAL mostrou, caminhões da empresa enfrentaram uma saga por estradas sem asfalto e esburacadas para levar um carregamento de 160 mil metros cúbicos de oxigênio da Grande São Paulo até a cidade.

Carga de oxigênio líquido transportada pela IC Transportes chega a porto em Manaus, após quatro dias de viagem pelo País – Foto: Edmar Barros / Futura Press / Estadão Conteúdo

A ação foi uma parceria entre a transportadora e órgãos como o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) e a Polícia Federal, que escoltaram a carga.

Após quase quatro dias, 4 mil quilômetros percorridos, oito carretas rodando praticamente 24 horas por dia e 52 motoristas envolvidos no transporte, o carregamento foi entregue.