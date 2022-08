Funcionários do Hospital Estadual Sumaré suspendem greve

Os funcionários do HES (Hospital Estadual de Sumaré) decidiram suspender a greve prevista para esta quinta-feira (18), após aceitarem o acordo da Funcamp (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp), administradora do hospital, que propôs o aumento salarial de 11,89%, divididos em dois pagamentos.

A primeira parcela, de 7%, será já em setembro e o restante vai ser repassado até janeiro de 2023. Também está previsto o aumento de 11,89% no vale-alimentação.

O Sinsaude (Sindicato da Saúde de Campinas e Região) informou que foram realizadas duas assembleias extraordinárias com os funcionários, durante as trocas de plantões na manhã e noite de quarta.

O presidente do sindicato, Fred Souza, relata que a proposta anterior previa o aumento salarial de apenas 7%, R$ 500 de bonificação em única parcela e 11,79% de reajuste nos vales, o que desencadeou o estado de greve dos profissionais da saúde, que ocorria há uma semana.

“Depois de muita luta, conseguimos melhorar o aumento dos salários durante as reuniões com os trabalhadores, que decidiram aceitar a proposta e suspenderam a greve”, disse o sindicalista.

A assessoria do hospital emitiu nota reiterando os valores acordados com o sindicato e conclusão do acordo entre as partes.