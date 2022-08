Funcionários do Hospital Estadual de Sumaré entram em estado de greve

Trabalhadores pedem 20% de aumento real, 11,89% de repasse da inflação e 20% de aumento no vale alimentação ou refeição

Os funcionários do HES (Hospital Estadual de Sumaré) decidiram entrar em estado de greve até a próxima quarta-feira. Caso a Funcamp (Fundação de Desenvolvimento da Unicamp), administradora do hospital, não aceite a proposta, o Sinsaude (Sindicato da Saúde de Campinas e Região) afirma que a greve poderá ser declarada no dia seguinte.

O diretor sindical e funcionário do HES, Fred Souza, explica que o acordo coletivo da categoria, que venceu em 1º de janeiro, não foi cumprido.

“Pedimos 20% de aumento real, 11,89% de repasse da inflação e 20% de aumento no vale alimentação ou refeição. A contraposta que tivemos foi aumento de 7% no salário divididos em dois pagamentos, R$ 500 de bonificação em única parcela e 11,79% de reajuste nos vales”, diz.

Souza afirma que os funcionários não aceitaram a contraproposta e votaram pelo estado de greve durante assembleias realizadas nesta quarta, nas trocas de plantões dos funcionários.

Segundo ele, caso se comprove a greve, 60% dos funcionários que atuam na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e Emergência continuarão trabalhando e 40% dos servidores dos serviços essenciais.

A assessoria do hospital informou em nota, que não existe nenhuma confirmação de greve dos servidores. “Ontem (quarta) ocorreu uma assembleia, mas até o momento o Sinsaude não enviou nada a respeito para a diretoria sobre a reunião. A direção do hospital tem mantido constante conversas com sindicato e a próxima é dia 17. Não há nada definido sobre greve”.