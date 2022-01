Funcionário de terceirizada morre enquanto fazia manutenção no telhado da Câmara de Sumaré

Um funcionário de uma empresa terceirizada, que presta serviços para a Câmara Municipal de Sumaré, morreu na tarde desta terça-feira (25) enquanto realizava trabalhos de manutenção no telhado do Legislativo.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, e a Polícia Civil também esteve no local para apurar as causas da morte. O funcionário foi identificado como Eliel Carneiro dos Santos, de 41 anos.

Segundo informações da assessoria da Câmara, Eliel precisou subir ao telhado do prédio para fazer a manutenção no sistema de segurança e monitoramento do local por volta das 14h30.

Minutos depois, um colega da vítima subiu ao telhado e se deparou com Eliel já desacordado. O corpo do funcionário foi removido e levado ao IML por volta das 16h30.

O presidente da Câmara Willian Souza (PT) disse ao LIBERAL que os paramédicos do Samu e os peritos descartaram, a princípio, a hipótese de que o funcionário tenha sofrido uma descarga elétrica e morrido eletrocutado conforme os rumores iniciais.

Outra hipótese que não foi descartada é que Eliel tenha sofrido um infarto fulminante ou um mal súbito enquanto realizava a tarefa. Contudo, o corpo da vítima ainda vai passar por uma perícia e um laudo médico, que deve ficar pronto nos próximos dias, vai determinar oficialmente a causa da morte do funcionário.

O expediente da Câmara foi encerrado após o episódio. Willian Souza, presidente do Legislativo, afirmou que vai acompanhar as investigações a fim de esclarecer as circunstâncias da morte de Eliel e que a Câmara está disponível para todo o apoio possível aos familiares do funcionário.