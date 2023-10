Foragido por estupro de criança de 8 anos no Maranhão é preso pela DIG de Americana

Crime ocorreu no início de 2023 e o suspeito fugiu para São Paulo, pois estaria sendo ameaçado pela família da vítima

Suspeito foi localizado no Jardim Bom Retiro, em Paulínia - Foto: DIG de Americana

Um homem de 18 anos, suspeito de estuprar uma menina de 8 anos, no Maranhão, foi preso nesta terça-feira (17), por policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana. Ele foi localizado no Jardim Bom Retiro, em Paulínia.

De acordo com os policiais, eles apuravam a possível localização de um foragido da Justiça que estaria escondido na região. Inicialmente, os investigadores realizaram buscas no Parque Salerno, em Sumaré. Mas após trocarem informações com a DIP (Divisão de Inteligência Policial) da Capital, eles acabaram encontrando o suspeito, na casa dele, em Paulínia.

O crime ocorreu no início de 2023 e o suspeito fugiu para o Estado de São Paulo, junto com os irmãos, pois estaria sendo ameaçado pela família da vítima.

Ele foi conduzido a sede da delegacia especializada em Americana e depois levado à Cadeia de Sumaré, onde ficará até ser apresentado à audiência de custódia.