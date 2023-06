Festa da Mandioca começa nesta sexta-feira no Assentamento 1, em Sumaré

A Associação de Moradores ‘João Calixto da Silva’, que representa as famílias do Assentamento 1, em Sumaré, retomará a 23ª Festa da Mandioca, que começa nesta sexta-feira (23) e segue até o próximo domingo (25), no próprio assentamento, que fica na Estrada João Calixto da Silva, s/n°, no bairro Taquara Branca.

Evento começa nesta sexta-feira – Foto: Divulgação

A programação começa às 18h desta sexta e também do sábado, com quermesse e comidas típicas com mandioca, como doces e salgados.

No domingo, as atividades iniciarão às 12h com a quermesse, além de encontro de violeiros. Já às 15h começa o show de prêmios e o leilão.

O presidente da associação, Samuel Dias da Silva, comemora o retorno da festa depois da pandemia da Covid-19.

“Nosso último evento ocorreu em 2019 e estamos retornando agora. Esperamos que as pessoas convidem os amigos e venham prestigiar a nossa festa que está sendo preparada”, afirma Samuel.

O evento também vai marcar o 35º aniversário do assentamento.