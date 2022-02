Feito refém, empresário é amarrado e tem loja roubada em Sumaré

Trio de assaltantes amarrou o empresário com um cabo de celular e fugiu com o carro da vítima e diversas mercadorias do estabelecimento

Um comerciante de 24 anos foi feito refém por três homens, na tarde desta quinta-feira (24), amarrado e teve sua loja em Sumaré roubada. Um dos ladrões acabou preso, enquanto outros dois continuam foragidos.

Carro da vítima foi encontrado e PM conseguiu prender um suspeito do roubo – Foto: Polícia Militar / Divulgação

Segundo relatos da vítima à PM (Polícia Militar), por volta de 15h um homem entrou na sua loja e, na sequência, outros dois. Ele imaginou que eram clientes, mas em determinado momento o roubo foi anunciado.

O trio amarrou o empresário com um cabo de celular e o deixaram no provador. Eles roubaram diversas mercadorias da loja e fugiram com o o celular e o carro da vítima, um Honda CRV.

O homem conseguiu se soltar e chamou a PM. Ele contou aos policiais que o seu celular roubado tinha localizador. Os policiais, com o auxílio do GPS do celular, verificaram que possivelmente os ladrões estariam no Vila Esperança, também em Sumaré.

Os policiais se dirigiram ao endereço e no caminho, na Estrada do Cafezinho, que liga Sumaré a Campinas, encontraram o carro sem ocupantes e com a chave na ignição. Os militares foram até a localização do GPS e em uma residência na Rua Adriano Fonseca, encontraram um dos suspeitos. Ele estava escondido em um imóvel.

Os donos dessa casa afirmaram que não conheciam o sujeito e que ele tinha invadido o imóvel alegando que precisava trocar de roupas.

Diante dos fatos, o homem foi levado ao plantão policial, reconhecido pela vítima e ficou preso por roubo. Já os outros dois assaltantes não foram encontrados até a publicação desta reportagem.

O carro foi devolvido ao empresário, mas as mercadorias levadas da loja e o celular da vítima não foram recuperados.