Feira do Artesanato é ampliada com novos dias e locais

A tradicional “Feira do Artesanato de Sumaré” foi ampliada, passando a funcionar em mais locais e dias da semana. Assim, moradores das diversas regiões também podem apreciar os produtos de 48 barracas, sendo 32 de artesanatos, cinco de serviços e sete de alimentação.

Semanalmente, a partir de agora, toda quarta e quinta-feira, os expositores de artesanato poderão montar suas barracas na Praça João Barijani, na região central, entre as ruas Ipiranga, José Maria Miranda, Marcelo Pedroni e Dezesseis de Dezembro. Foto: Prefeitura de Sumaré / Divulgação

O horário da feira neste local será das 9 às 17 horas. Às sextas-feiras, o local de exposição será junto com a feira-livre que é realizada na pista de skate em Nova Veneza, no horário das 8 às 12 horas.

E aos sábados, duas vezes por mês, os visitantes podem visitar a tradicional feira na Praça Manoel de Vasconcellos, das 9 às 13 horas. Neste local, a feira é montada completa, com todos os expositores de alimentação, serviços e artesanato.

“A ampliação dos horários e datas da Feira de Artesanato representa mais uma opção de lazer para os artesãos e para as famílias, além de aquecer o comércio local. Durante a semana e inicialmente, a feira será apenas para produtos de artesanato, mas com o passar do tempo e dependendo da aceitação a oferta será ampliada. Aos sábados a feira continua completa, com todas as barracas nas diversas especialidades”, ressalta o prefeito Luiz Dalben.

Entre os produtos vendidos na feira estão artesanatos como crochê, bordado, bolsas, materiais em madeira, pintura, caixas personalizadas, bonecas, entre outros.

Haverá também barracas de alimentação com pastel, tapioca, churros, milho cozido, esfiha, suco natural, pão recheado, mousse, batata frita no cone, salgadinhos, entre outros serviços.

Os artesãos interessados em expor seus trabalhos devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que coordena o projeto, pelo telefone (19) 3903-4224 ou 3903-4231.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.