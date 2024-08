Federação Rede Sustentabilidade oficializa Ana Cléia como candidata a prefeita de Sumaré

A professora e ex-secretária de Inclusão Social de Sumaré, Ana Cléia, será a única mulher a disputar na chapa majoritária nas eleições deste ano para prefeitura.

Sidney Silva é vice pelo PSol e Ana Cléia, prefeita pela Rede – Foto: Divulgação

Sua candidatura foi oficializada no último sábado (3), pela Federação Rede Sustentabilidade, durante convenção no Jardim Maracanã. O grupo terá apoio do presidente municipal do Psol, Sidney Silva, como vice.

O evento contou com a presença de representantes da Executiva Estadual da Rede.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, enviou vídeo de apoio a candidatura.

Ana Cleia disse que a proposta de refundar a Federação Rede Sustentabilidade com o apoio do PSol surgiu para trazer uma “oxigenação” na política municipal.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Em Sumaré, a candidata atuou como presidente da Associação de Moradores e membro de Conselhos Municipais. Ela também trabalhou na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) como assessora parlamentar.

Na prefeitura foi secretaria de Inclusão Social e de Cidadania. Atualmente é graduanda em Serviço Social.

“Em meu trabalho lutei pela participação das mulheres na política, contribuindo para que muitas pudessem ter uma participação mais efetiva, como em associações de moradores, conselhos municipais, conselhos de direitos. Como secretária, atuei como gestora do Bom Prato e de sua unidade móvel, uma grande conquista para o município na luta contra a fome”, destacou a candidata.

Ana Cleia também destacou seu envolvimento em programas de qualificação profissional para jovens e adultos.