Família vítima de acidente na Anhanguera, em Sumaré, é sepultada em Campinas

Velório do casal e da filha ocorreu no Memorial Hortolândia, enquanto o sepultamento foi realizado no Cemitério dos Amarais

As três vítimas da mesma família, que morreram em um acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera (SP-330), na tarde de sábado (21), foram veladas no domingo (30), no Memorial Hortolândia, e sepultadas no mesmo dia no Cemitério Nossa Senhora da Conceição (Amarais), em Campinas.

O casal Paulo Vasconcelos, de 54 anos, Silvana Vasconcelos, de 49, e a filha Tayane Vasconcelos, de 20, estavam no C3 e foram atingidos por uma Montana, que invadiu o sentido contrário da rodovia e atingiu o carro deles. As vítimas morreram no local

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O único sobrevivente do C3, um sobrinho do casal, de 11 anos, foi socorrido ao Hospital de Clínica da Unicamp pelo Helicóptero Águia da PM (Polícia Militar).

O condutor da Montana, Luciano Aparecido da Silva, de 46 anos, também morreu após a colisão.

Tayane, Paulo e Silvana morreram ainda no local do acidente – Foto: Reprodução / Facebook

Quando entrou na contramão, além de atingir frontalmente o C3, Souza bateu na lateral de uma Sandero. O ocupante não se feriu.

O acidente aconteceu no km 109 da Anhanguera sentido capital, por volta de 14h. As circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil.

A assessoria do hospital foi questionada sobre o estado de saúde do sobrinho das vítimas, mas informou que não está autorizada a compartilhar informações.