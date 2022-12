Família que morreu afogada é velada em escola de Sumaré

Pais, duas filhas e avó morreram afogados no sábado (24) em rio às margens de um rancho na cidade de Dois Córregos (SP)

Os corpos de quatro pessoas de uma mesma família que morreram afogadas na véspera de Natal (24) em um rio na cidade de Dois Córregos (SP) estão sendo velados nesta segunda-feira (26) na Escola Municipal Neusa de Souza Campos, em Sumaré. O sepultamento está marcado para o meio-dia e meio, no Cemitério da Saudade. O corpo da quinta vítima da tragédia, que foi localizado apenas no domingo (25), ainda não estava sendo velado pois aguardava liberação pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jaú.

As vítimas foram identificadas como Denise Aparecida da Silva, de 51 anos; seu filho Kervellin Wallace da Silva, de 29 anos; a esposa de Kervellin, Cynthia Silva dos Santos, de 25 anos; e as filhas do casal, Emily Camile Dias da Silva, de 3 e Nicolly Luiza Dias da Silva, de 8. Todos moravam em Sumaré.

Corpos de mãe, duas filhas e avó foram velados em escola de Sumaré – Foto: Junior Guarnieri/ O Liberal

Irmã de Denise e tia de Kervellin, Diana Dias disse à reportagem do LIBERAL que a família possuía um rancho em um condomínio de Dois Córregos, onde foram para passar o Natal. Eles desceram para uma “prainha” que se forma em frente ao Rio Tietê na altura de um outro rancho.

“Estava tudo preparado, decoraram tudo, e depois desceram para nadar com as crianças como era de costume, e aconteceu esse episódio terrível. Estavam na beirada, com água na metade da cintura, mas foi um afundando e os outros tentaram socorrer”, disse Diana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a avó estava com a neta de oito anos nos braços, e Kervellin estava com a menina mais nova. Em determinado momento, uma das vítimas teria afundado em uma área mais funda e os demais tentaram socorrê-la, mas acabaram se afogando também. Apenas o esposo de Denise conseguiu se salvar e pediu ajuda para pessoas que estavam lá.

Casal e as duas filhas, de 8 e 3 anos, morreram afogados na véspera de natal – Foto: Reprodução

Segundo Diana, outro homem que estava no local também tentou socorrê-los e quase se afogou, mas conseguiu se segurar na canga que a namorada jogou.

“Perguntando para moradores, disseram que ali é comum afogamento, e os bombeiros depois das buscas disseram que ali é inapropriado para banho. Mas não tem placa nenhuma, são vários poços ali porque é o encontro de três rios, então por isso aconteceu a fatalidade. É inadmissível, tantos condomínios construídos de frente para o rio inapropriado para banho e nenhum aviso”, desabafou Diana.

A reportagem procurou a Prefeitura de Dois Córregos, mas até a publicação desta reportagem o executivo não se pronunciou.

A família toda residia em Sumaré e frequentava a igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. “Inclusive a Cynthia era regente do nosso grupo de jovens, estavam sempre unidos, sempre indo na igreja. Uma família de muita fé, que vai fazer muita falta para nós”, declarou Emerson Sidreira, que era conhecido da família.

“Estamos acompanhando essa triste situação e junto com o Prefeito Luiz Dalben e Dirceu Dalben – Deputado Estadual, estamos dando assistência aos familiares e amigos. Nossos sinceros sentimentos e que Deus console o coração de todos familiares e amigos”, escreveu o parlamentar Willian Souza, que é presidente da Câmara de Sumaré.

A Prefeitura de Sumaré divulgou uma nota de pesar nesta segunda-feira. “Neste momento de dor, a Prefeitura de Sumaré se solidariza e manifesta ao sr. Manoel, familiares e amigos as mais sinceras condolências pela partida precoce”, escreveu o executivo.