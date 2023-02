Família nega embriaguez após mortes em colisão na Anhanguera, em Sumaré

A família nega a embriaguez do motorista que invadiu a contramão da Anhanguera (SP-330) e matou três pessoas, no último dia 28, em Sumaré. O condutor da Chevrolet Montana, Luciano Aparecido da Silva, 46, também morreu.

O filho do motorista, que já foi ouvido pela Polícia Civil, afirma que seu pai nunca ingeriu bebidas alcoólicas, mas que teve um mal súbito por conta da diabetes.

Motorista invadiu a contramão na rodovia no último dia 28 – Foto: cedida pela EPTV

No dia do acidente, a picape conduzida por Luciano atingiu o Citroën C3 ocupado pelo casal Paulo Vasconcelos, 54, Silvana Vasconcelos, 49, e a filha Tayane Vasconcelos, 20. As vítimas morreram no local.

O único sobrevivente do C3, um sobrinho do casal, de 11 anos, foi socorrido ao Hospital das Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) pelo helicóptero Águia da PM (Polícia Militar).

Na ocasião, a Montana também bateu na lateral de um Renault Sandero, mas nenhum dos ocupantes se feriu.

“Meu pai aparentemente estava bem, trabalhou o dia todo e estava voltando para a casa dele, no Jardim Denadai, quando tudo aconteceu. Uma cliente nossa passou no momento do acidente e reconheceu meu pai. Depois veio nos contar. Nós perdemos o chão”, desabafou.

A apuração sobre o acidente está sendo realizada pelos policiais civis do 5º Distrito Policial. “Além do filho do motorista da Montana, também foram ouvidos dois ocupantes da Sandero. Estamos aguardando os laudos de corpo delito e necroscópico que serão analisados no inquérito”, disse um policial civil que atua no caso.