Família é feita refém durante assalto a residência no Jardim Dall’Orto, em Sumaré

Um família foi feita refém durante um assalto a residência, no Jardim Dall’Orto, em Sumaré, na tarde desta segunda-feira (26). Além deles, um pedreiro que prestava serviço no momento da abordagem dos criminosos também foi rendido e perdeu R$ 3 mil, além do celular.

Segundo informações do boletim de ocorrência, três homens vestindo bonés e máscaras, um deles armado, abordaram o pedreiro, por volta das 15h, na frente da residência.

O trio então deu ordem para que o pedreiro entrasse na residência, onde encontraram com o proprietário da casa, um senhor de 69 anos, sua esposa e duas netas.

Todos foram feitos reféns e os bandidos obrigaram o pedreiro a fazer um Pix, no valor de R$ 3 mil, para uma conta apontada pelos bandidos. Da família eles pegaram celulares, uma corrente de ouro, uma TV e um notebook. Na sequência eles trancaram todos no banheiro da residência e fugiram do local usando o veículo da vítima, um Toyota Corola.

Após o assalto, dois celulares foram recuperados após serem abandonados na Avenida Emílio Bosco.

O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil.