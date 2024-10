Família Dalben declara apoio a Willian Souza em Sumaré, com presença de Geraldo Alckmin

Aliança é considerada decisiva pela campanha do candidato para a disputa do segundo turno

Em evento com Geraldo Alckmin, família Dalben anuncia apoio a Willian Souza para a Prefeitura de Sumaré.JPG - Foto: Renan Fernandes/Divulgação

O candidato a prefeito de Sumaré Willian Souza (PT) recebeu, na noite desta sexta-feira (18), um apoio considerado fundamental para o segundo turno das eleições municipais.

Em evento realizado no Clube Recreativo, a família Dalben, representada pelo prefeito Luiz Dalben (PSD) e pelo deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania), oficializou seu apoio ao candidato no pleito, que do outro lado tem o atual vice-prefeito, Henrique do Paraíso (Republicanos).

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que reforçou o apoio a Willian em sua segunda visita ao município em outubro.

No primeiro turno, a coligação liderada por Eder Dalben (Cidadania), que disputou o pleito pela família, obteve 21.819 votos, ficando em terceiro lugar. Agora, a aliança é vista como decisiva pela campanha de Willian para vencer o segundo turno. Durante o evento, Eder destacou a preparação e a seriedade de Willian para conduzir Sumaré.

Luiz Dalben, por sua vez, ressaltou a lealdade de Willian durante sua gestão na câmara, enquanto o deputado Dirceu Dalben convocou os apoiadores para intensificarem a campanha nas ruas.

Willian celebrou o apoio e destacou a importância do trabalho da família Dalben para o desenvolvimento da cidade.

Encerrando o evento, Alckmin expressou confiança na vitória de Willian no próximo domingo, afirmando que “política se faz com amor e humildade”, qualidades que, segundo ele, o candidato possui em abundância.