A família de Eduardo Brazilino de Queiroz, 13, aponta negligência médica no atendimento do garoto, que morreu por conta de complicações de febre maculosa, mas foi tratado nas unidades de saúde de Sumaré como dengue. O caso foi denunciado no MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e na câmara.

Eduardo tinha 13 anos e morreu de febre maculosa – Foto: Arquivo Pessoal

A mãe do menino, a auxiliar administrativa Ianca Brazilino Queiroz, explicou que os primeiros sintomas começaram em 8 de maio.

O garoto deu entrada no Pronto-Atendimento do CIS (Centro Integrado de Saúde) de Nova Veneza com dores no corpo, foi medicado e teve alta. No dia seguinte, voltou com dor de cabeça e calafrios.

“Foi feito exame de sangue, mas as plaquetas que identificam a dengue ainda estavam dentro do normal. Houve a suspeita de dengue, mas não foi feito o teste. No dia seguinte, voltamos mais uma vez já com dores abdominais, vômito, manchas pelo corpo, as veias da perna estavam muito visíveis. No sábado (11), ele continuava com a febre alta”, relata.

Segundo a mãe, no domingo (12), ela disse ao médico que Eduardo tinha uma picada na perna, mas não achou o carrapato, que transmite a doença. Os pais informaram que o garoto tinha o hábito de frequentar chácaras para pescar.



“O médico em nenhum momento considerou a possibilidade de febre maculosa. Dizia apenas para monitorarmos e que voltássemos se identificássemos algum quadro de hemorragia.”

Ianca disse ainda que na terça-feira (14) Eduardo convulsionou, foi levado ao CIS e depois transferido ao HES (Hospital Estadual Sumaré). No entanto, o quadro se agravou e garoto morreu na quarta (15 de maio).

“No próprio atestado de óbito consta como complicações por conta da dengue. Enterrei meu filho como dengue, somente quase um mês depois recebi uma ligação da Vigilância Epidemiológica, que informou que meu filho positivou para febre maculosa. O exame foi feito enquanto estava no Hospital Estadual. Se meu garoto tivesse o diagnóstico correto, ele poderia ter uma chance”, lamenta a mãe.

OUTRO LADO

A Prefeitura de Sumaré informou que presa pelo bom atendimento e saúde da população. Sobre o caso de Eduardo, antecipou que foi instaurado um processo investigativo para a apuração dos responsáveis e quaisquer falhas durante o atendimento.

“É importante frisar que no primeiro atendimento, não foi informado para as equipes de triagem e enfermagem que o paciente havia frequentado ambientes infestados pelo carrapato estrela e nem que havia a possibilidade de ter sido picado pelo inseto, portanto, essa informação não constava no prontuário médico de Eduardo”, informa trecho da nota.

A administração acrescenta que lamenta o ocorrido e se solidariza com a família de Eduardo e reforça seu compromisso com a saúde municipal e qualidade de vida, além de um atendimento digno.