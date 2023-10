Família acredita na participação de uma terceira pessoa na morte de idoso de Sumaré

Edézio Tomé dos Santos morreu aos 75 anos - Foto: Divulgação

A família de Edézio Tomé dos Santos, um idoso de 75 anos morador de Sumaré, que foi encontrado morto no último dia 4 em Minas Gerais, acredita que há uma terceira pessoa envolvida no crime. Até o momento, duas pessoas foram presas, mas uma delas já foi liberada.

De acordo com os advogados da família, Elaine de Cássia Colicigno e Adrian Aparecido Piranga, imagens de câmeras de segurança que registraram o assassinato sugerem a presença de outra pessoa na cena do crime.

O corpo do idoso foi descoberto na cidade de Passos (MG), após ter desaparecido em 27 de setembro. Edézio foi vítima de golpes de enxada. A motivação por trás do crime ainda permanece desconhecida.

O idoso foi visto pela última vez em imagens de segurança que o mostram na chácara onde morava e trabalhava, localizada no Jardim Viel, em Sumaré. Essa chácara também abrigava uma transportadora.

As imagens indicam que, na madrugada de 27 de setembro, o idoso estava deitado em um colchão no quintal da chácara, dormindo, quando um homem se aproximou e o atingiu com golpes de enxada na cabeça. O agressor saiu do campo de visão, mas logo retornou, repetindo as agressões com outra enxada, conforme detalhado no boletim de ocorrência.

Após as agressões, as imagens seguintes ao homicídio foram apagadas do sistema de câmeras de segurança, supostamente pelo dono da chácara e da transportadora que funcionava no local. O proprietário do estabelecimento foi preso preventivamente devido a essa ação, mas já foi liberado, de acordo com os advogados da família.

O homicídio teria sido cometido por um caminhoneiro que trabalhava para a transportadora e que também foi preso. O caminhoneiro confessou ter matado Edézio com pelo menos 20 golpes de enxada e desovado o corpo em Passos, onde tinha uma entrega a fazer. Ele foi preso quando retornava da Bahia, destino de sua viagem a trabalho, onde transportava uma carga.

Em entrevista ao LIBERAL, a advogada da família, Elaine, afirmou que pelas imagens de segurança é possível ver uma terceira pessoa na cena do crime no momento em que o caminhoneiro comete o homicídio.

A suspeita é de que essa terceira pessoa teria auxiliado a remover o corpo do local. A família aguarda o posicionamento do IC (Instituto de Criminalística) de Americana a respeito dessas evidências.

A reportagem questionou, nesta sexta-feira (13), a SSP (Secretaria de Segurança Pública) sobre o andamento das investigações pela Polícia Civil de Sumaré, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.