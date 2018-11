Falta de água causa protesto em Sumaré

Foto: Reprodução

Cerca de 100 moradores da região do Jardim Picerno, em Sumaré, protestaram ontem contra a constante falta de água nos bairros. Eles ocuparam o ponto de atendimento da BRK Ambiental – concessionária dos serviços de água e esgoto – na cidade.

Com cartazes e apitos, eles exigiam dos funcionários uma explicação para o desabastecimento. Não houve danos à estrutura do posto. Fazem parte dessa região – uma das mais populosas de Sumaré – bairros como Jardim Basilicata, Jardim Conceição, Jardim das Orquídeas, Jardim LucéliaParque Residencial Campo Belo, Parque Residencial Virginio Basso, Parque Rosa e Silva, Residencial Jardim Sumaré I, Residencial Jardim Sumaré II, Residencial Portal Bordon, Residencial Guaíra e Residencial Portal Bordon II.

Segundo a BRK Ambiental, um regime de rodízio de abastecimento de água na região central terá início hoje. A justificativa é que o volume de água produzido e distribuído pela ETA (Estação de Tratamento de Água) I, que fica no Centro da cidade, foi reduzido em 20% por conta de problemas operacionais após uma manutenção. A previsão é que o rodízio tenha duração de 15 dias.

Além da manutenção, uma paralisação no sistema de energia na última madrugada ocasionou um desequilíbrio na produção de água na última noite, informou a empresa, o que deve ser normalizado nos próximos dias. A empresa coloca o telefone 0800 771 0001 à disposição dos moradores.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Prefeitura de Sumaré afirmou que a BRK assumiu o serviço de forma irregular, após uma transferência de controle feita pela Odebrecht – vencedora do processo de licitação para concessão dos serviços – e que diversas ações judiciais questionam a validade dessa operação.

“O município de Sumaré tem obedecido o princípio da legalidade e aguardava decisão judicial para deslinde da questão, pois respeita o Poder Judiciário e o Ministério Público. Porém, diante do contínuo descumprimento das cláusulas do contrato de concessão, o município comunica que estará adotando medidas para o pronto restabelecimento do abastecimento de água na cidade e conta com a participação da população nas medidas a serem adotadas”, diz a nota.