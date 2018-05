‘Fake news’ da Vila Soma acaba em boletim de ocorrência

A coordenação da Ocupação Vila Soma, localizada em Sumaré, registrou um boletim de ocorrência de calúnia contra uma moradora da cidade por conta de uma postagem de “fake news” (notícia falsa) feita no Facebook dela.

O texto dizia que, diante dos reflexos da greve dos caminhoneiros, as famílias da ocupação iriam saquear o comércio da cidade. Além de difamar os moradores, na análise do vereador Willian Souza (PT), que faz parte da coordenação do movimento, a postagem provoca pânico na sociedade. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A postagem foi feita pela moradora em seu Facebook. O texto dizia que informações de dentro da Vila Soma davam conta de que alguns moradores da ocupação estariam se reunindo para saquear o comércio. “Avisem todos de Sumaré e os lojistas também. Recebi agora no grupo, não sei se é verdade, mas na dúvida, estou fazendo a minha parte”, trazia a postagem, que foi apagada após uma nota de repúdio publicada pela página da ocupação.

De acordo com o vereador, após a disseminação da postagem com informação falsa, a coordenação recebeu diversas ligações de pessoas preocupadas. “Fomos à delegacia, registramos a ocorrência e estamos entrando com uma queixa por calúnia, difamação e por causar caos entre a população”, disse Souza.

Crime

O parlamentar afirmou que a postagem não atinge somente as famílias – que se sentiram criminalizadas, segundo ele, mas provocam alarde entre a população.

“Não se trata só da Vila Soma, mas sim de colocar em pânico toda a população de Sumaré. Porque postou dizendo que uma ocupação de 10 mil pessoas vai atacar o comércio da cidade. Já existe caos nacional instalado, e aí a pessoa faz isso”, afirmou o vereador.

Segundo o vereador, a intenção com a representação criminal contra a moradora é evitar que novos casos de divulgação de informações falsas ocorram.

“A Vila Soma só sai às ruas para exigir direitos sociais e lutar por moradia”, defendeu Souza. O LIBERAL tentou entrar em contato com a autora da postagem pelo telefone informado no boletim de ocorrência, mas as ligações não foram atendidas.