Explosivos apreendidos são detonados em Sumaré

O Esquadrão de Bombas detonou, na manhã desta quarta-feira (20), 24 explosivos apreendidos com um homem em Sumaré. Os dispositivos foram levados a um local seguro e detonados. Com o suspeito, um homem de 49 anos, foram encontrados também um fuzil, munições de diversos calibres, máscaras, equipamentos paramilitares e ferros utilizados para estourar pneus. Questionado, o homem disse apenas que iria fazer uma entrega. Ele será apresentado no 5° DP (Distrito Policial) de Sumaré.

De acordo com a Polícia Militar, o homem trafegava em um veículo Captiva pelo bairro Santo Antonio quando foi visto pela Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). Ele apresentou nervosismo, realizando frenagens bruscas, e não obedeceu a ordem de parada dos policiais. Foi feito o acompanhamento e o homem foi abordado na Estrada Municipal Valêncio Galegari. Ele estava sozinho no momento da abordagem. A abordagem ocorreu por volta das 6h30 da manhã. Os policiais constataram que o veículo conduzido pelo homem tem origem ilícita.