Ex-secretário de Esporte de Sumaré é preso suspeito de participar de ataque a carro-forte

Bruno Evoke foi detido na terça-feira e já tem antecedente por roubo; advogado do suspeito não foi localizado nesta terça-feira

O ex-secretário de Esportes de Sumaré Bruno César Pereira, o Bruno Evoke, de 37 anos, foi preso na manhã de terça-feira (5), em Sumaré, suspeito de participar do ataque a um carro-forte em Cosmópolis, no dia 13 de novembro.

Ele já tem antecedente por roubo, segundo a polícia. O advogado do suspeito não foi localizado. Bruno atuou na prefeitura até outubro desse ano.

Caminhonete teria sido utilizada na ação criminosa – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Os investigadores também apreenderam uma caminhonete branca, celular e um pendrive com ele. Foi feita ainda a coleta de material genético que será analisado pelo IC (Instituto de Criminalística).

O delegado divisionário William Marchi, da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de Piracicaba, disse em coletiva que o suspeito teria emprestado uma caminhonete S-10 branca, supostamente para transporte de armas que foram usadas no roubo.

“Temos imagens de uma câmera que flagrou o momento em que a caminhonete passa perto de uma chácara onde foram localizados outros veículos abandonados pelo bando. Em seguida, em outro ponto, verificamos a mesma caminhonete com adesivos da Sabesp”, afirmou Marchi.

O delegado Demétrios Gondim Coelho, também da Deic, afirmou que o suspeito teve o mandado de prisão decretado por 30 dias, que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

“Durante o interrogatório, ele negou a participação”, ressaltou Coelho.

“Por enquanto não temos condições de apurar se ele conduzia o veículo. Ainda temos uma série de investigações e conversas telefônicas que serão analisadas.”

Delegados da Deic durante entrevista coletiva sobre a ação criminosa – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Este é o 2º suspeito preso pelo caso. Logo após o crime, no dia 14 de novembro, a polícia prendeu um homem de 44 anos, em Campinas.

Um caminhão que teria sido usado para transportar os criminosos e as armas foi apreendido pelos policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana e pela Deic.

Ao todo, outros cinco suspeitos continuam foragidos, entre eles o proprietário da caminhonete emprestada ao ex-secretário.

O CASO

O ataque ao carro-forte ocorreu na tarde do dia 13 de novembro, na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332).

O bando, que usava um Toyota Corolla e um BMW, ambos pretos, deixou uma carreta atravessada do outro lado da rodovia, possivelmente para dificultar a aproximação da polícia.

Houve troca de tiros e os criminosos explodiram o carro-forte, que ficou totalmente destruído.

Após a ação, a empresa responsável pelo carro-forte recolheu pelo menos R$ 24 mil em notas espalhadas pela rodovia.

Região vive série de ataques

O assalto em Cosmópolis foi o quarto ataque contra carros-fortes nas rodovias da região, em menos de seis meses. A Polícia Civil considera a possibilidade de que os crimes foram cometidos pela mesma quadrilha.

Em 16 de maio, uma quadrilha assaltou um veículo da empresa Comando G8, no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Quadrilha explodiu e roubou carro forte na SP-304 – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.

Bombeiros precisaram controlar chamas que atingiram carro-forte após ataque, na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara – Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

Na noite de 15 de agosto, um bando atacou outro veículo, desta vez entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes, também no trecho de Santa Bárbara. Foram roubados R$ 2 milhões.

Assaltantes explodem carro-forte na Rodovia Anhanguera, em Limeira – Foto: Denny Cesar/Código 19/Estadão Conteúdo

Por fim, no dia 11 de setembro, um carro-forte foi atacado por criminosos na altura do km 137 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no limite entre Americana e Limeira. Dois vigilantes tiveram ferimentos leves, provocados por estilhaços da explosão. Ao todo, foram levados R$ 2,4 milhões.