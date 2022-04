Ex-presidente Lula estará em Sumaré na próxima quinta-feira

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Sumaré na manhã próxima quinta-feira (5), na Vila Soma. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo presidente da Câmara Municipal, Willian Souza (PT).

Ex-chefe de Estado esteve na ocupação duas vezes em 2016 – Foto: Arquivo / O Liberal

Pré-candidato à presidência, Lula deve chegar à cidade entre 9 horas e 9h30, segundo Willian, liderança política da ocupação.

“É uma honra receber novamente o presidente Lula na Vila Soma. Ele acompanhou de perto toda a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da ocupação, e hoje temos muito orgulho de comemorar a regularização com ele”, declarou o parlamentar.

Willian disse que, na quinta, vai entregar uma lista de reivindicações a Lula para o caso de ele ser eleito neste ano. Ele afirmou que vai apresentar ao ex-presidente propostas, inclusive, para um plano nacional de moradias.

“Caso ele ganhe essas eleições, e eu acredito nisso, que ele leve Sumaré para dentro do Palácio do Planalto e mantenha as portas abertas para que eu possa ser o grande interlocutor da Região Metropolitana de Campinas junto ao presidente da República”, comentou.

Na Vila Soma, Lula será recebido pela coordenação da ocupação e, depois, deverá discursar para os moradores. Willian lembra que o ex-presidente já passou duas vezes pelo local, em setembro e novembro de 2016.