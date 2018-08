Evento leva solidariedade e cultura a Sumaré

Ocorre neste domingo (26) o “1° Encontro de Comitivas Tô Largado”, na pista de skate do bairro Nova Veneza, em Sumaré. O evento, além de trazer atrações musicais e recreação, visa arrecadar alimentos para famílias carentes do município.

Segundo o presidente da Comitiva Tô Largado, Rafael Resende dos Santos, várias comitivas da região já confirmaram presença no encontro. A estimativa de público é de 2 mil pessoas. Foto: Facebook / Reprodução

O evento terá início às 9h deste domingo, com um desfile de cavaleiros saindo da Avenida Rebouças, no centro de Sumaré, com destino à pista de skate, localizada na Avenida da Amizade. Nesse espaço ocorrerá toda a festividade. Motos e jipes também sairão em passeata pelo Centro de Sumaré e se reunirão com as comitivas na pista de skate.

O encontro é aberto ao público e os organizadores pedem que os visitantes levem um quilo de alimento não perecível, que serão posteriormente doados às famílias carentes de Sumaré.

De acordo com o presidente da comitiva, a ideia do evento é proporcionar uma atividade cultural gratuita, com diversas atrações sertanejas e colaborar com as famílias carentes da cidade. “A intenção de nossa comitiva é a integração da sociedade numa atividade cultural gratuita, pouco realizada na região, aproveitando para prestar um serviço às pessoas carentes, que é a doação de alimentos”, explica Santos.

O “1° Encontro de Comitivas Tô Largado” se estenderá durante todo o domingo e contará com as atrações musicais, recreação e solidariedade.