ETA II recebe mais uma etapa da obra de ampliação

A BRK Ambiental, empresa responsável pelos serviços de saneamento de Sumaré, informa que irá realizar nesta terça-feira (26) mais uma etapa da obra de ampliação e modernização da ETA II (Estação de Tratamento de Água) localizada no Parque Itália. Por conta disso, o abastecimento de água nas regiões de Nova Veneza e Área Cura será interrompido.

No total, treze bairros podem ter oscilações no abastecimento de água nesta terça-feira. A previsão é que o abastecimento seja totalmente regularizado na noite da própria terça. Os bairros afetados serão: Alto de Rebouças, Jardim Dallorto, Jardim Santa Carolina, Jardim Volobueff, Parque Residencial Salerno, Jardim Maria Luiza, Parque Florely, Jardim Recanto dos Sonhos, Parque Itália, Parque Sevilha, Vila Operária, Jardim Bom Retiro e Parque Bandeirantes. Foto: BRK Ambiental/Divulgação

A intervenção faz parte da segunda fase da obra que teve início em janeiro de 2019. “Um dos objetivos da obra é aumentar a vazão da estação de tratamento de água de 600l/s para 750 l/s. Para isso, é necessário realizar adequações em todo o processo de tratamento”, explica Cleber Salvi, gerente de operações da unidade.

A obra desta terça-feira consiste em uma adequação na primeira etapa do tratamento da água, chamada de coagulação. Uma tubulação de 800mm de diâmetro foi instalada no canal de entrada da água para o processo de coagulação, permitindo o aumento da vazão nessa etapa do tratamento. Para que essa nova tubulação seja liberada para uso, ela deverá ser desbloqueada, sendo para isso necessário interromper a entrada de água na ETA.

“Após a finalização da intervenção, será possível encaminhar o máximo de vazão para um dos sistemas de tratamento utilizados na ETA II. Com isso, será possível realizar a reforma e as adequações em outras duas etapas do tratamento: floculação e decantação”, explica o gerente da unidade.

A BRK Ambiental Sumaré pede a compreensão de todos pelos transtornos causados e recomenda que os moradores mantenham seus reservatórios cheios e reforcem os hábitos de consumo consciente durante esse período. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco por meio do telefone 0800 771 0001. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

Ampliação e modernização

A obra de ampliação e modernização da ETA II iniciou em junho de 2018 e foi dividida em quatro fases. A primeira fase foi concluída em dezembro de 2018. No total, 190 mil sumareenses serão beneficiados com a obra que tem investimento previsto de R$ 14,6 milhões.

Com informações da assessoria de imprensa da BRK Ambiental.