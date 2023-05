Estudo sobre nomes de ruas em Sumaré expõe predomínio masculino

Um estudo sobre denominação de ruas e demais espaços públicos de Sumaré expõe uma predominância masculina na escolha das pessoas homenageadas.

O levantamento tomou como base os nomes aprovados pela câmara entre 2006 e 2022. As homenagens realizadas pelos vereadores nesse período contemplaram 363 homens, mais que o dobro na comparação com as mulheres, com 156.

Família Dall’Orto deu nome a seis espaços públicos nesses 17 anos – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O trabalho foi apresentado pela coordenadora acadêmica-pedagógica da Escola do Legislativo da câmara sumareense, Geisa do Socorro Cavalcanti, que também é pesquisadora da Faculdade de Educação da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

“Nesse ato de preservar a memória, tem um peso maior a questão do gênero, que é o masculino”, disse Geisa em palestra virtual realizada no dia 9 e transmitida pelo ILP (Instituto do Legislativo Paulista) da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Ao todo, a câmara denominou 618 vias e espaços públicos no período avaliado. As homenagens não ficaram restritas apenas a homens e mulheres. Há placas com nome de entidade religiosa, cidade, estado, flor, animal e até de casal, entre outros.

Geisa destacou a importância das denominações. “Representa sempre uma busca de uma memória para lutar contra o esquecimento daquela pessoa que foi tão importante. Por isso, há a necessidade de denominar os espaços públicos e os equipamentos de forma geral, homenageando alguém”, afirmou.

Ela ressaltou ainda o impacto tanto para os amigos e familiares quanto para a cidade.

“O papel de ser escolhido para receber a homenagem é muito significativo e importante. Representa algo simbólico, não só aos familiares, mas para os amigos e que marca a trajetória do crescimento daquela cidade, daquele lugar que foi nomeado”, citou.

MOTIVOS

Segundo ela, há diferentes motivos que levam uma pessoa a ser homenageada, como a influência econômica, política e social.

Nesse sentido, Geisa citou como exemplo a família Dall’Orto, que, só entre 2006 e 2022, deu nome a quatro ruas, uma avenida e um centro de convivência. “Mostra a importância que eles tiveram para o desenvolvimento do município de Sumaré”, apontou.

A escolha de um homenageado também pode ser pautada por um acontecimento de grande repercussão, como foi o caso da tragédia que matou quatro moradores de Sumaré em Capitólio (MG), em janeiro de 2022. “Isso mexeu com todas as pessoas. É um fato que ficou para a memória de Sumaré e foi muito marcante para todos. Por isso apareceu essa homenagem”, comentou.