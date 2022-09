Estiagem coloca Rio Atibaia e represas em estado de atenção em Sumaré

Apesar do cenário desfavorável, a BRK Ambiental afirma que o abastecimento está normal no município

O Rio Atiabia e as Represas do Marcelo e do Horto 2, em Sumaré, estão em estado de atenção devido à redução no volume de chuvas e a baixa vazão dos mananciais. Apenas a Represa do Horto 1 está dentro da normalidade. Apesar do cenário desfavorável, a BRK Ambiental, concessionária que opera os serviços de água e esgoto no município, afirma que o abastecimento está normal.

Na última sexta-feira, a agência das Bacias PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí) lançou, com apoio do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), uma cartilha para fomentar o uso eficiente da água.

O material aponta que, embora o período de menor índice de chuva seja comum a todos os anos, fenômenos climáticos recentes como o La Niña vêm potencializando o problema, exigindo que empresas e órgãos públicos racionalizem ao máximo a utilização dos recursos hídricos.

Segundo a BRK, o nível do Rio Atibaia está em 1,60 metro, quando o mínimo necessário para captação é de 1,20 metro. A represa do Marcelo está com 44% da sua capacidade, sendo o mínimo para captação de 38%; e a represa Horto 2 está com 70%, sendo o mínimo para captação de 62%.

Já a represa Horto 1 está normal, com 79% da capacidade, sendo o mínimo necessário para captação de 64%. A concessionária afirma que já adotou um plano de contingência para enfrentar o período de seca.

Em Americana, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) diz que o município não corre risco de desabastecimento por falta de volume de chuva. Na cidade de Santa Bárbara d’Oeste, a quantidade de água bruta das represas está normal para a época.

Em Nova Odessa, a Coden Ambiental, empresa municipal de saneamento, diz que o nível de captação aponta um volume armazenado de 58,63% do total da capacidade das represas municipais, cerca de 3% abaixo se comparado ao nível registrado no mesmo período do ano passado, que era de 61,85%.

A empresa não acredita que precisará adotar qualquer ação de redução de consumo nesse ano, apenas manter a atual campanha de conscientização pelo uso consciente de água tratada. “Porém precisamos que o próximo período chuvoso, que se inicia em novembro/dezembro, venha com bons volumes, para termos um 2023 tranquilo”, traz nota da assessoria.

Em Hortolândia, a Sabesp informa que mesmo com o abastecimento em situação normal, reforça a orientação para uso racional da água em qualquer época do ano.