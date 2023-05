Estado vai enviar R$ 5 mi para Sumaré subsidiar moradias populares

O governo estadual vai destinar R$ 5 milhões para Sumaré ajudar moradores de baixa renda a comprarem apartamentos. O recurso deverá ser empregado no programa Casa Paulista, que constrói 412 unidades habitacionais na cidade. O valor subsidiado aos interessados pode chegar a R$ 30 mil. O restante do valor da unidade habitacional deverá ser financiado por meio da Caixa Econômica Federal.

O repasse foi discutido na semana passada durante reunião entre o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Cardinale Branco, o deputado estadual Dirceu Dalben (Cidadania) e o secretário de Habitação de Sumaré, Douglas Aparecido de Oliveira.

“No encontro, solicitamos apoio para mil unidades habitacionais e, no entanto, já retornamos com o aporte que será usado nas moradias nos empreendimentos Gran Vic Barcelona 1 e 2, no Matão, e no Ametista, no Jardim Picerno”, disse Douglas.

Segundo ele, a linha de corte para cada apartamento será de R$ 13 mil, mas o subsídio poderá chegar a R$ 30 mil. Quanto maior a situação de vulnerabilidade, maior será a ajuda do Estado na aquisição dos imóveis, que custam em média R$ 180 mil. “Na área habitacional, ainda temos muitos déficits que precisam ser sanados nos municípios paulistas, principalmente de médio e grande porte. Seguimos trabalhando para contribuir com mais dignidade, justiça social e qualidade de vida para todos”, disse Dalben.