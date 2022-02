Estado investirá R$ 1,2 mi em reforma da delegacia de Sumaré

A Delegacia de Polícia de Sumaré vai receber R$ 1,2 milhão do Governo do Estado de São Paulo para reformas no local. Os recursos para as obras foram liberados por meio de um ofício assinado pelo delegado diretor do Deinter-9 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Piracicaba), Kleber Antonio Torquato Altale, que atendeu à reivindicação do deputado estadual Dirceu Dalben (PL).

Os reparos preveem a troca do telhado, do piso e das redes hidráulica e elétrica; a restauração dos banheiros destinados ao público; pinturas interna e externa do prédio; além de adequações que vão viabilizar a abertura de uma sala de espera e uma sala para o registro dos boletins de ocorrência na unidade.

Suspeito foi apresentado na delegacia de Sumaré e qualificado no boletim de ocorrência como averiguado – Foto: Arquivo / O Liberal

Localizada na região central da cidade, a delegacia engloba o 1º Distrito Policial, o funcionamento do plantão 24 horas e a Cadeia Pública de Sumaré.

De acordo com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado São Paulo), as atividades policiais vão continuar normalmente na delegacia durante as obras, que ainda não têm data prevista para começo e término.

Isso porque o processo licitatório que vai definir a empresa responsável pelas obras já foi iniciado. Mas como é possível alguma empresa recorrer da decisão final, não se sabe ainda quando será feita a homologação do processo.

Por meio de nota, o Dirceu Dalben afirma que, até onde sabe, a delegacia nunca passou por uma grande reforma desde quando foi inaugurada, em 1978.

“É com muita alegria que recebemos a informação do Deinter-9 de que um de nossos pedidos foi atendido e a delegacia será reformada. Estamos acompanhando o processo licitatório, assim como vamos acompanhar todo o andamento da obra, a fim de garantir que os policiais tenham melhores condições de trabalho e, a população, um atendimento mais humanizado”, declarou o deputado.