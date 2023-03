Estado anuncia 10 leitos pediátricos no Hospital de Sumaré para desafogar atendimento em Campinas

A Secretaria de Estado da Saúde abrirá 10 leitos de enfermaria na pediatria do Hospital Estadual de Sumaré. A medida tem como objetivo ajudar a desafogar os atendimentos nas unidades de Campinas, que enfrenta um cenário de superlotação de crianças internadas com síndromes respiratórias na rede pública.

Em fevereiro e março deste ano, a Central de Regulação do município registrou o maior número da série histórica de solicitações de internação em enfermaria e UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica. A média foi de 27 pacientes por dia. Em situação de normalidade, fora da sazonalidade, a média é entre 9 e 10 pedidos diário.

Em nota, a secretaria de Saúde informou que realizou, na manhã desta quarta-feira (22), reunião com o município de Campinas para estudar a ampliação de leitos pediátricos na região. “Já está em trâmite a ampliação de 10 leitos de enfermaria na pediatria do Hospital Estadual de Sumaré”, traz trecho do comunicado.

Também nesta quarta-feira, 15 novos leitos de enfermaria começaram a funcionar no Hospital Mário Gattinho. Se mesmo assim, a demanda continuar alta, a saída será abrir leitos pediátricos no setor adulto do Hospital Mário Gatti e até recorrer a convênios particulares. Com as novas vagas, a Rede Mário Gatti passa a contar com 45 leitos pediátricos de enfermaria e 15 de UTI no Hospital Ouro Verde.