Estacionamento rotativo entra em operação hoje em Sumaré

A partir desta segunda-feira (13), o estacionamento rotativo entra em operação na região central de Sumaré. O serviço da Zona Azul vai acompanhar o horário estendido do comércio de fim de ano.

Inicialmente, o serviço estará funcionando entre as ruas Justino França e Praça Manoel de Vasconcelos, entre os cruzamentos das avenidas Júlia de Vasconcellos Bufarah e Rebouças.

Veja a lista de ruas onde haverá cobrança de Zona Azul nesta primeira etapa:

Local Entre as vias Av. Sete de Setembro Av. Júlia de Vasconcelos Bufarah/Av. Rebouças Rua Antônio Jorge Chebab Praça da República/Rua Justino França Rua Antônio do Vale Mello Rua Justino França/Praça da República Rua Dom Barreto Praça da República/Rua Justino França Rua José Maria Miranda Rua Justino França/Praça da República Rua Pedro Consulin Rua Ângelo Ongaro/Praça da República Rua José Luiz Duarte Praça da República/Rua Ângelo Ongaro Rua Arlete Maria de Marchi Praça Manoel de Vasconcelos/Rua Ângelo Ongaro Rua Justino França Rua Ângelo Ôngaro/Rua Bandeirantes Rua Ângelo Ôngaro Av. Rebouças/Rua José Maria Miranda Rua Bandeirante Rua Justino França/Rua Sete de Setembro Praça da República Av. Julia Vasconcelos Bufarah/Rua Dom Barreto Praça Manoel de Vasconcellos Rua Dom Barreto/Praça das Bandeiras Rua Emílio Leão Brambila Av. Sete de Setembro/Av. Rebouças

Os horários de funcionamento serão de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados e na véspera de Natal (dia 24), o horário é das 8h às 18h; aos domingos, das 8h às 16h.

O valor será de R$ 1 a cada hora. Haverá um período de dez minutos de tolerância. Os tíquetes do estacionamento poderão ser adquiridos através do aplicativo Vaga Legal, já disponível para download para IOS e Android. Motocicletas terão vagas exclusivas e estarão isentos do pagamento. Também haverá vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência.

Os motoristas também poderão comprar os tíquetes nas lojas credenciadas, com os monitores que estarão circulando pelas ruas e também na sede do Consórcio Zona Azul Sumaré, empresa responsável pelo serviço, na Rua Ipiranga, 588, Centro.

Após este período, o sistema seguirá em operação na região central de segunda a sexta-feira, será das 9h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h.

De acordo com a prefeitura municipal. o objetivo do estacionamento rotativo é organizar o trânsito e administrar melhor as vagas, facilitando assim, o dia-a-dia do consumidor.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti