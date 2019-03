Escola Antonieta Cia Viel fecha para dedetização nesta sexta

A Secretaria de Educação de Sumaré informou que nesta sexta-feira, 1º de março, a Escola Municipal Antonieta Cia Viel, no Parque Virgílio Viel, na região de Nova Veneza, estará fechada e as aulas suspensas no período da tarde, para que a unidade possa passar pelo processo preventivo de dedetização.

Os trabalhos programados devem ser finalizado às 14h40 do mesmo dia e retomado no dia 7 do mesmo mês, após o Carnaval, às 7 horas.

O processo é necessário para o controle preventivo de pragas nas áreas internas e externas da escola. O objetivo é reforçar a qualidade dos serviços prestados, garantindo mais segurança tantos aos alunos quanto aos colaboradores municipais.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Sumaré.