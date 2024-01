‘Era para parecer um teatro’, diz jovem envolvida na morte de idoso em Sumaré

À polícia ela relatou ter um caso com a vítima e afirmou ter arquitetado o assalto com o irmão, que estava em 'saidinha' do presídio

Sebastião Valério Gheller foi encontrado já sem vida no Horto Florestal de Sumaré - Foto: Reprodução

A jovem de 18 anos, que confessou à Polícia Civil no último sábado (30) sua participação no roubo e morte do idoso Sebastião Valério Gheller, de 73 anos, relatou que planejou o crime com o irmão. Em depoimento, ela afirmou ter se passado por vítima e que o crime deveria “parecer um teatro”. O aposentado foi encontrado morto no Horto Florestal de Sumaré no mesmo dia do interrogatório da suspeita.

Ela e mais um casal, ambos de 31 anos, foram presos no sábado e responderão por latrocínio (roubo seguido de morte), ocultação de cadáver, receptação de veículo, associação criminosa e porte ou posse irregular de arma de fogo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em depoimento à polícia, a jovem afirmou que mantinha um relacionamento amoroso com o idoso em troca de ajuda financeira e que planejou um assalto contra ele com a ajuda do irmão, que estava de “saidinha” de fim de ano.

Segundo ela, na sexta-feira (29), por volta de 23h, seu irmão e mais um comparsa foram até a casa da vítima, no Parque Euclides Miranda. No local, os assaltantes amarraram o idoso e a jovem, pois segundo ela, tudo deveria parecer um teatro, e Sebastião acreditar que ela também era vítima do crime.

Eles ficaram na casa do idoso por pelo menos duas horas. No período, um Pix de R$ 1 mil foi feito na conta da jovem.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em seguida, os três, junto com o idoso, foram a um prostíbulo em Campinas, contrataram duas garotas de programa e seguiram para um motel na mesma cidade, onde Sebastião foi agredido com socos e chutes, segundo o boletim de ocorrência.

Após as agressões, o idoso foi deixado no Horto Florestal, em Sumaré. A suspeita relatou ainda que a vítima estava desmaiada, aparentando dificuldade para respirar.

Sebastião, que foi dado como desaparecido na sexta-feira, foi encontrado morto no sábado, após a jovem procurar uma unidade policial em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e confessar sua participação no crime, assim como a localização do corpo.

Segundo a SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública), o irmão da jovem segue foragido e as investigações prosseguem visando identificar outros autores.