Entrevista: Luiz Dalben defende Saúde descentralizada nos bairros de Sumaré

A menos de dois anos do fim do 2º mandato, prefeito busca implantação de unidades de pronto atendimento

Com a proposta de realizar a descentralização da Saúde, o prefeito de Sumaré Luiz Dalben (Cidadania) pretende entregar unidades de pronto atendimento, as UPAs, em várias regiões da cidade até o fim de sua gestão em 2024.

A primeira a ser entregue foi a unidade do Matão, em março de 2018. Havia a expectativa de entregar a UPA da Área Cura, até o aniversário da cidade, que completa 155 anos no próximo dia 26, mas não foi possível.

Luiz Dalben, que não pode concorrer à reeleição, deixará o governo em 2024 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“O prédio já está pronto, mas ainda preciso contratar uma OS (Organização Social) para fazer a administração e cuidar do nosso povo 24 horas por dia. Já consegui recursos para a UPA do Jardim Maria Antonia. Já tínhamos feito a licitação, mas uma das empresas desistiu, porque faliu, mas iremos fazer uma nova licitação, em breve, inclusive, já foi feito a terraplanagem. O próximo passo será para a construção da UPA do Jardim Picerno”, disse o prefeito.

Além da área de Saúde, Luiz diz que irá correr contra o tempo para tentar agilizar a construção de novas escolas no entorno dos condomínios do programa Minha Casa Minha Vida das regiões do Matão, Área Cura e Nova Veneza, e no Jardim Lucélia, com capacidade de atender mais de 1,8 mil alunos, além da criação de mais 2,9 mil vagas do ensino infantil à graduação.

“Ainda não sabemos se conseguiremos cortar a faixa de inauguração, mas nos esforçaremos ao máximo para pelo menos deixar tudo encaminhado para o próximo gestor de Sumaré”, diz Dalben.

BOMBEIROS

Luiz Dalben destacou também, a inauguração do Corpo de Bombeiros Militar, que ocorreu no último dia 11 e contou com a presença do secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. A sede da corporação fica na Rua Cezar Moranza, número 730, na Vila Santa Terezinha.

A corporação contará com 23 militares e 10 civis, que foram incorporados dos bombeiros municipais.

“Além da atuação da corporação, teremos o restante do efetivo civil que foi incorporado à Defesa Civil, juntamente com as viaturas de Resgate e o autobomba, ou seja, dobramos a capacidade de atendimento de diversas ocorrências na cidade. Sempre que necessário, a Defesa Civil poderá auxiliar nas ocorrências”, explica Dalben.

CAUSA ANIMAL

O prefeito também destaca a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, que é considerada referência na região, pois realiza o atendimento gratuito de animais de segunda a sexta de tutores de baixa renda. Em setembro está previsto o Castramóvel e em outubro no Matão.